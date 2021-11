Sversa rifiuti, fermato dalla polizia municipale

FRIGNANO – Prosegue l’operazione ‘Terra dei Fuochi’ nelle province di Napoli e Caserta. La scorsa settimana sono stati effettuati 385 servizi di pattuglia durante i quali sono 121 persone identificate, 93 veicoli controllati di cui 4 sequestrati. In particolare, il 4 novembre a Giugliano in Campania (Napoli) gli uomini dell’Esercito di pattuglia nelle vicinanze dello STIR, hanno notato un veicolo in fiamme modello Opel Astra, e hanno chiesto l’intervento dei Carabinieri di Giugliano e dei Vigili del Fuoco. L’auto era rubata.

Il 5 novembre a Frignano con l’aiuto della squadra RAVEN dell’Esercito è stata individuata una persona che sversava rifiuti solidi urbani (RSU), alla guida di una FIAT Punto. L’uomo è stato fermato dalla polizia municipale di Frignano d’Aversa.