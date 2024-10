Sversamento illecito di rifiuti: sequestrate due discariche abusive

Le aree si trovano in 2 terreni a Casal di Principe in località Crocelle e a Villa Literno in via dei Mille

CASAL DI PRINCIPE/VILLA LITERNO – In Casal di Principe e Villa Literno i carabinieri della locale Compagnia, unitamente a personale ASL di Caserta e ARPAC Napoli, hanno eseguito un servizio congiunto di contrasto allo sversamento e deposito incontrollato dei rifiuti pericolosi e non pericolosi. Nella circostanza in Casal di Principe, in località Crocelle, in un fondo agricolo di mq.1000, è stata riscontrata la presenza di una discarica abusiva. Anche in Villa Literno, in via dei Mille XII traversa, a ridosso del complesso ex zuccherificio, in un fondo di mq 1500, è stata riscontrata la presenza di rifiuti urbani non pericolosi, consistenti in plastiche, vetro, imballaggi in plastica, e pneumatici. Aree sottoposte a sequestro penale.