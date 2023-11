TAMPONAMENTO A CATENA. E la strada per i centri commerciali si blocca

MARCIANISE – Si registra in questi minuti un incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze fisiche critiche per gli automobilisti, avvenuto in autostrada, poco prima dell’uscita di Caserta Sud, ovvero quella che porta all’outlet McArthur Glen La Reggia e al centro commerciale Campania.

Ripetiamo, non risultano feriti gravi in questo impatto tra cinque vetture, ma il tamponamento ha provocato forti rallentamenti sul tratto che, come ogni weekend, vede transitare migliaia di persone che si recano nei centri commerciali dell’aria di Marcianise.