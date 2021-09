Tanto rumore per nulla… sui social. Nessuna sparatoria: è solo un uomo ubriaco caduto al tavolo di un bar

La foto dell’uomo riverso a terra e coperto di sangue sta facendo il giro del web e le voci si rincorrono: ma non è la vittima di un agguato camorristico. E’ solo un uomo che ha alzato troppo il gomito

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) Sta facendo il giro del web la foto di un uomo coperto di sangue, riverso sul pavimento di una saletta esterna di un noto bar. E se c’è un detto che recita “voci di popolo, voci di Dio”, stavolta si sta facendo un gran rumore inutile, associando il fatto ad una ipotetica sparatoria avvenuta questa mattina.

Ebbene, giusto per fugare ogni dubbio, l’uomo rimasto gravemente ferito alla testa a seguito di una caduta mentre era seduto al tavolo del bar in questione a consumare una bibita pare già ubriaco, non è vittima di un agguato. Visto che da questa mattina siamo inondati da messaggi che alludono ad una sparatoria, ci sembrava giusto fare chiarezza, sicuramente dispiaciuti dell’incidente capitato a questo uomo.