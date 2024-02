Taxi abusivo e senza patente: sequestro e maxi multa da 5mila euro per la conducente

Operazione della polizia municipale.

CASTEL VOLTURNO. Sequestri, multe e denunce. Grande lavoro per gli agenti della polizia municipale di Castel Volturno che, nel corso di controlli, hanno sequestrato tre taxi abusivi, una Panda, un Ducato e una Megan Scenic. Ai conducenti, due italiani, A.N.di 62 anni, N.D., 65enne, e una extra comunitaria, E.P., 46enne, sono state elevate sanzioni. Per quest’ultima anche una multa da 5000 euro per guida senza patente.