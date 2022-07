TEANO. SidicinaEstate 2022 continua con la presentazione del libro “Cales – Il grande oltraggio”

TEANO (Pietro De Biasio) Quest’anno, l’amministrazione comunale nella persona dell’Assessore Maddalena Bovenzi ha coordinato le attività per offrire ai teanesi e non, una serie di iniziative di vario genere che potranno permettere a tutti occasioni di svago, cultura e socializzazione, con lo spirito di lavorare insieme per migliorare il paese e renderlo sempre più vivo. Così nasce la rassegna SidicinaEstate 2022 con massima attenzione per la cultura. In programma questa sera alle ore 21 nella sala conferenze del Loggione del Museo Archeologico, la presentazione del libro di Silver Mele dal titolo “Cales – Il grande oltraggio”. L’autore ripercorre la storia dell’antica Cales, oggi Calvi, in maniera sferzante, cruda e veritiera. “Una storia affascinante e tragica, scandita da eroi, consoli, censori, generali d’armata, poeti. Una miniera di tesori rapiti in gran parte dalla malavita e consegnati, purtroppo, all’oblio”. In sala oltre all’autore, ci saranno il Sindaco di Teano avv. Giovanni Scoglio, il giornalista de Il Mattino Antonio Borrelli per moderare gli interventi e il dott. Antonello Bonacci. Silver Mele originario di Calvi Risorta è un giornalista professionista e sicuramente uno dei volti più noti della televisione campana. Proprio per la passione e l’impegno verso la terra delle sue origini, ha pubblicato “Cales, il grande oltraggio”, un libro che denuncia l’oblio in cui è precipitata una delle città antiche della Campania. Da grande appassionato delle dinamiche in corsa, in grado di unire la competenza giornalistica al sacrificio dell’irrinunciabile pedalata, non a caso è facile vederlo piegato sulla sua amata bici per le nostre strade o in direzione Roccamonfina, nel 2017 ha pubblicato “Il volo del gregario” dedicato al padre Luigi Mele, ciclista professionista negli anni Sessanta.