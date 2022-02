TEANO. Baristi trovano l’accordo: “Caffè a 1,20 euro. Resistiamo in un paese che sta gettando la spugna”

TEANO (Pietro De Biasio) Una riunione dei pubblici esercizi di Teano, realizzata su richiesta di Pasquale Recchia del bar Queen’s allo scopo di raccogliere le esigenze e le proposte del settore sul territorio comunale per far fronte ai rincari delle bollette che si sommano a quelli delle materie prime come il caffè. Molti gli spunti emersi durante l’incontro che si è svolto nella serata di ieri, al quale hanno partecipato 10 fra i più noti bar sidicini: Cristal bar, Passion bar, Gelida voglia, Invidia caffè, Melody, Bar degli artisti, Sweet love, Bar abate, Queen’s bar, Moon light. A fronte dei continui rincari la maggioranza dei baristi di Teano si è messa d’accordo per partire insieme con il nuovo prezzo di 1,20 euro.

Particolarmente rilevante in quest’ottica è l’accordo raggiunto dalla maggioranza degli esercenti che ha diffuso una breve nota per affrontare con le dovute tempistiche la questione dell’aumento e le problematiche che destano le maggiori preoccupazioni tra la clientela. “La problematica dell’aumento dei costi energetici ci ha unito intorno ad un solo obiettivo: continuare a resistere in un paese che sta gettando la spugna. Saranno posizionati all’esterno di ogni bar cartelli che informeranno il Cliente che l’aumento partirà dal 1 aprile. In questo tempo prepareremo l’utenza al rincaro. La nostra speranza è che in questo tempo anche le attività che hanno ancora da riflettere possano prendere forza ed aderire a questa decisione. Augurando buon lavoro a tutti continueremo ad aggiornarci per le varie iniziative da intraprendere in futuro”. I clienti a cui i baristi hanno già annunciato l’aumento si stanno dimostrando comprensivi perché loro stessi hanno ricevuto bollette di luce e gas più salate.