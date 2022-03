TEANO. Calcio a 5 femminile. L’ASD Futsal Sidicina Crimisi centra la quarta vittoria consecutiva. Battuto l’Appio Sporting Village

TEANO (Pietro De Biasio) Tanto cuore e una grande prova di carattere regalano all’ASD Futsal Sidicina Crimisi il quarto successo consecutivo. Netto il successo. Nella gara casalinga infatti la Futsal Sidicina supera 5-0 l’Appio Sporting Village. Partita mai in discussione in terra sidicina per le ragazze di Mister Pamela Gliottone che chiudono la pratica grazie alla reti di Salemme, Villano, Di Lorenzo e la doppietta di D’Angelo. Una vittoria importante che fa ben sperare per il prossimo decisivo impegno in programma mercoledì.

Al Palasport di Miranda (Isernia) alle ore 20,00 le sidicine affronteranno nella fase nazionale della Coppa Italia di Serie C le molisane del Miranda. Il triangolare vede impegnata anche la squadra abruzzese dell’ES Chieti che nella prima giornata ha battuto 8-1 le molisane. Certo, bisognerà vedere una partita completamente diversa rispetto a quella di ieri perché lo spessore del Miranda è differente e perché per portare a casa i tre punti servirà la partita perfetta.