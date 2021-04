TEANO. Festa nella Diocesi, Pietro Robbio ordinato nuovo diacono. ECCO QUANDO

TEANO (Pietro De Biasio) – Festa nella Diocesi di Teano Calvi. Tutta la comunità cristiana della Diocesi è in attesa dell’importante evento che si consumerà il prossimo sabato. Sabato 24 aprile alle ore 19.30 nella chiesa Cattedrale di Teano, Pietro Robbio sarà ordinato diacono, con l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo Mons. Giacomo Cirulli. Il seminarista Pietro Robbio, 26 anni nel prossimo mese di giugno, ha conseguito l’Accolitato durante la chiusura del mese mariano dello scorso anno presso il Santuario Maria SS dei Lattani. Entrato nel seminario di Pozzuoli il 19 ottobre 2014 per frequentare l’anno propedeutico, è poi approdato l’anno successivo al seminario di Posillipo per la sua formazione quinquennale, dove ha conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia.

Nato a Vairano Patenora, con origini in parte molisane Pietro è cresciuto nella comunità parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo in Vairano Patenora, dove ha potuto coltivare il germoglio della propria fede e della vocazione al Sacerdozio ministeriale tra le fila dell’Azione Cattolica e del Gruppo Ministranti, sotto la guida dell’allora Parroco Mons. Pasquale De Robbio e del suo successore don Gianluigi D’Angelo.

Negli anni del seminario ha vissuto il suo tirocinio pastorale presso le Parrocchie di di San Sebastiano in Marzano Appio, affidato alla cura di don Antonio De Trucco, e di San Marco Evangelista in S. Marco di Teano, ove affianca attualmente il Parroco don Fabrizio Delgado e ove vivrà, almeno nei primi mesi, il suo Ministero di Diacono. Attualmente Pietro, che si appresta a fare il suo ingresso nel Collegio dei Diaconi, prosegue il suo percorso di studi e di approfondimento, seguendo il presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (sez. San Luigi) e, allo stesso tempo, supporta da vicino il Vescovo nelle attività di segreteria. Una tappa vocazionale davvero importante per il giovane Pietro che sancirà un momento particolarmente significativo, ossia il primo sì definitivo nel cammino verso il sacerdozio. L’evento religioso sarà comunque trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Diocesi Teano Calvi per tutti coloro che avranno il piacere di seguire a distanza e trasmettere a Pietro il proprio affetto in questa bella circostanza.