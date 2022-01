TEANO. Fino al 28 febbraio istanze al Comune per eliminare le barriere architettoniche. Ecco come fare

TEANO (Pietro De Biasio) Una rampa di scale o una porta troppo stretta possono rappresentare un problema insuperabile per le persone con disabilità o anziane con difficoltà motoria. Vere e proprie “barriere” che impediscono loro di condurre una normale vita quotidiana e sociale. Fino al 28 febbraio i cittadini interessati possono inoltrare istanza al Comune di Teano per il superamento delle barriere architettoniche, corredando alla domanda la certificazione dell’handicap e l’intervento da effettuare. Tra gli interventi ammessi al contributo le opere edilizie per l’eliminazione delle barriere fisiche come l’adattamento dei servizi igienici, l’allargamento delle porte, l’eliminazione di gradini all’interno dell’abitazione.