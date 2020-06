TEANO. Fusti di rifiuti liquidi abbandonati sulla Provinciale. Scattano le indagini

TEANO – Fusti di rifiuti liquidi abbandonati lungo il ciglio della strada. E’ questo lo spettacolo che si è presentato agli occhi degli agenti della polizia municipale chiamati ad effettuare un sopralluogo sulla strada provinciale in località Passarelle a Teano. Nella giornata di domani, il liquido contenuto in uno dei due fusti (l’altro è vuoto), verrà analizzato da alcuni tecnici specializzati. Le indagini per risalire ai responsabili di questo scempio ambientale sono affidate alla polizia locale. Secondo un primo esame, il liquido ha una consistenza oleosa.