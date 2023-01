TEANO. Incidente in via Acqua Bianca, conducente in fuga

Coinvolto noto imprenditore locale

TEANO – Incidente, poco dopo le ore sette di questa mattina, lungo via Acqua Bianca, una strada importante perché collega la Casilina con la provinciale Passerelle Un imprenditore del posto, A. C., e un altro cittadino teanese, A.N., residente nella frazione Scalo, sono state le vittime. I due, alla guida delle loro vetture, stavano percorrendo la strada sopracitata a velocità sostenuta date le avverse condizioni del manto stradale. Improvvisamente è giunto un terzo veicolo, un furgone, a forte velocità, che viaggiava in direzione Teano. Il conducente ha tentato di passare tra le due auto , urtandole entrambe, per poi darsi alla fuga senza fermarsi e senza prestare alcun soccorso. Le due vittime si sono recate presso la stazione dei carabinieri per sporgere la denuncia. Secondo i primi riscontri la persona in fuga sarebbe una figura nota a Teano, e anche il veicolo da lui condotto sembra essere abbastanza noto e facilmente individuabile. Indagini in corso da parte dei carabinieri.