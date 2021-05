TEANO – Come previsto dalla normativa Antimafia, in materia di ordine pubblico, sono stati vietati dalla Questura di Caserta, i funerali di Armando Aria, noto referente del clan camorristico della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. La salma dell’84enne, deceduto per una malattia contro combatteva da tempo, è giunta al cimitero scortata dai carabinieri dove è stata effettuata la benedizione prima di essere tumulata.