TEANO. Scongiurato il dissesto, il Comune resta in pre-dissesto

TEANO (Pietro De Biasio) Durante l’ultimo consiglio comunale che si è svolto venerdì pomeriggio l’amministrazione del sindaco Giovanni Scoglio ha votato delle importanti rettifiche al Rendiconto 2021 approvato dal Commissario. Tali rettifiche sono scaturite dall’analisi di alcuni spunti che il vecchio revisore dava in fase di parere al rendiconto e successivamente in risposta alla proposta di dissesto finanziario. Il nuovo responsabile dei servizi finanziari ha rilevato diverse inesattezze quindi con una dettagliata relazione ha descritto quelle che dovevano essere le rettifiche ed i risultati che avrebbero portato. Fondamentale il lavoro della dottoressa Piccirillo, dipendente del servizio di Ragioneria in pensione, sia nell’individuare gli errori che nella redazione dei provvedimenti proposti alla Giunta e al Consiglio Comunale. Ricordiamo che l’ufficio di Ragioneria del Commissario (era stato dato incarico ad una società di ragioneria privata), aveva commesso alcuni gravi errori, che aveva adombrato anche l’Avv. Fernando Zanni Referente della Comunità Laudato sì Teano EcoPolis al vice commissario in sede di specifico incontro. Dalle informazioni acquisite sembra che gli errori fossero riferiti ad una supervalutazione dei debiti per il contenzioso e spese legali nonché della mancata contabilizzazione di importante crediti (Tari e canone acqua). Ora grazie a queste correzioni si è potuto raggiungere un livello di disavanzo non molto lontano da quello dell’anno precedente e quindi in linea con il piano di riequilibrio. Conseguentemente si è potuto procedere con l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024. La “sfida” per l’amministrazione Scoglio nasce ora, perché a questo punto c’è la necessità di fare una ricognizione puntuale di tutte le criticità dell’Ente e cercare di affrontare problemi come la capacità di riscossione dei tributi, l’assunzione del personale, il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del servizio idrico che rappresentano la chiave di volta per ripianare le finanze.