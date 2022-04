TEANO verso le Comunali. “Tramontata” la lista unica di Valerio Toscano, restano 3 ipotesi per la corsa alla fascia tricolore

TEANO (Pietro De Biasio) Una questione di ego e di opportunità. È su questo che si è giocata la bocciatura della lista unica proposta dal Dott. Valerio Toscano di cui abbiamo prontamente scritto nei giorni scorsi (CLIKKA E LEGGI). Un no che arriva dalle forze politiche a lavoro per la tornata elettorale in programma il 12 giugno. Una bocciatura che sembra sottolineare una volta di più il contrasto e le distanze tra la posizione della classe politica sidicina e il volere dei cittadini. L’ipotesi, caldeggiata dal noto veterinario che ha riunito tutte le forze politiche con due incontri presso il Santuario di S. Antonio, di un passo indietro dei candidati attualmente in campo per favorire una soluzione unitaria, è ufficialmente naufragata.

Guardando oltre, potrebbe essere arrivato il momento buono per l’ufficializzazione di Giovanni Scoglio come candidato sindaco di una lista civica, un ampio contenitore politico del centrosinistra cittadino. Il giovane avvocato, dunque, potrebbe sfidare Fabrizio Zarone anche lui di professione avvocato e a capo di una coalizione con il traino principale di Fratelli d’Italia. Riflettori puntati sull’ex sindaco Nicola Di Benedetto che risulta al lavoro per la costruzione di una terza lista affiancato dal Dott. Carmine Corbisiero e dall’ex consigliere provinciale Pamela Frasca. In questa direzione, inoltre, avrebbe sciolto le riserve Rinascita Sidicina l’ambizioso laboratorio di Gerardo Zarone che avrebbe messo a segno un colpo clamoroso di cui si aspetta nelle prossime ore l’ufficializzazione.

Intanto ci vorrà ancora qualche settimana per conoscere i contendenti ufficiali alla carica di primo cittadino, tra dichiarazioni fantasiose e smentite perché allestire una lista è sicuramente impresa ardua. Ma il film della campagna elettorale di Teano è solo all’inizio e potrebbe riservare davvero molti colpi di scena.