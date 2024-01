Tecnologie avanzate e intelligenza artificiale, intesa tra Unione giovani commercialisti e Politecnico di Milano

Falco (Ugdcec Napoli Nord): “Lavoriamo per rendere l’Intelligenza Artificiale un nostro alleato”

AVERSA. L’Unione Giovani Commercialisti di Napoli Nord ha firmato un contratto di ricerca con il Politecnico di Milano, finalizzato all’analisi dell’utilizzo delle tecnologie digitali all’interno dei modelli organizzativi e di business degli studi professionali del territorio.

L’accordo – che prevede la partecipazione dell’associazione all’“Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale” – sottolinea la crescente importanza dell’integrazione delle nuove tecnologie nei servizi professionali, mirando a migliorare l’efficienza e l’innovazione nel settore. L’Unione Giovani Commercialisti di Napoli Nord ha individuato nel Politecnico di Milano un partner ideale per guidare questa iniziativa, dato il prestigio accademico e la competenza nel campo delle tecnologie avanzate.

Grazie a questa collaborazione, sarà avviata un’indagine e uno studio dell’attuale utilizzo delle tecnologie e dell’IA negli studi professionali del circondario. Il Politecnico di Milano contribuirà con la sua expertise nel fornire dati, ricerche e consulenze specializzate, mentre l’Unione Giovani Commercialisti di Napoli Nord coordinerà l’interazione diretta con gli studi commercialisti locali.

Questa collaborazione rappresenta il primo mattone del neocostituito “Osservatorio sulla digitalizzazione delle professioni” introdotto come strumento strategico dal direttivo dell’Ugdcec Napoli Nord per il triennio 2023-2026. Il coordinatore, Nicola de Chiara, afferma che “L’IA sta rapidamente trasformando molteplici settori, compresi quelli professionali. Il ruolo dell’Osservatorio è quello di individuare le soluzioni a supporto dell’attività dei commercialisti per rafforzarne il ruolo e non farsi trovare impreparati o alla sprovvista“.

“Questa partnership segna un passo significativo verso l’innovazione e la modernizzazione del nostro settore“, afferma Giancarlo Falco, presidente dell’Ugdcec Napoli Nord. “Riteniamo che l’adozione responsabile delle tecnologie avanzate, compresa l’IA, possa portare vantaggi significativi ai nostri membri e alle imprese che affianchiamo. Siamo entusiasti di lavorare con il Politecnico di Milano, una istituzione di eccellenza nel campo della tecnologia“.

L’accordo prevede anche l’organizzazione di eventi, workshop e conferenze congiunte per condividere le migliori pratiche e fornire formazione specialistica agli studi professionali interessati.