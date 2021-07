FOTO E VIDEO. TEMPERATURE AFRICANE ALL’OASI WWF. I vigili del fuoco riempiono gli stagni dei tritoni e delle tartarughe

CASERTA – Tra i vari interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta effettuati in questi giorni, non poteva mancare quello presso il Centro Ambientale WWF “Oasi Bosco di San Silvestro” per dare supporto agli animali presenti nel sito.

Infatti nella mattinata di ieri e successivamente anche questa notte i Vigili del Fuoco, subito dopo aver ricevuto la richiesta di supporto, sono intervenuti con un’autobotte dalla sede centrale del Comando aiutando il personale del Centro nelle operazioni di riempimento sia dello stagno del giardino delle felci dove dimora una popolazione di Tritoni “ Lissotriton Italicus ” sia lo stagno che ospita una popolazione di tartarughe “Trachemys”.