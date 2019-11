CASERTA – Ieri pomeriggio nella filiale di un istituto di credito di via Roma, a Caserta, un uomo di 34 anni, in preda ad un raptus, è stato bloccato. Era in evidente stato di agitazione. I dipendenti hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. Il giovane è stato accompagnato in ospedale dopo essere stato identificato.