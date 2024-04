Tenta di fregare dipendente del comune per dare la residenza a decine di stranieri: DENUNCIATO

CASAGIOVE (debora carrano) – Blitz dei carabinieri in Comune: denunciato un casertano che con false generalità tentava di truffare l’anagrafe cittadina chiedendo diverse iscrizioni di residenza per una decina di extracomunitari.

Per certificare le proprie richieste, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva portato in visione agli addetti comunali, contratti di fitto inerenti ad immobili ubicati sul territorio, ma che di fatto non hanno convinto l’ufficiale che stava procedendo all’evasione delle richieste.

È dunque scattata la segnalazione ai militari che sono piombati in Municipio ed hanno proceduto alle prime indagini del caso. I contratti di fitto sono in effetti risultati inesistenti. Il casertano è stato immediatamente denunciato alla procura di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato iscritto nel registro degli indagati per truffa aggravata e sostituzione di persona.

Sulla stessa vicenda è stata aperta un’apposita inchiesta da parte della magistratura che potrebbe avere importanti sviluppi già nelle prossime ore.