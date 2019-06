Tenta un furto: ladro viene sparato

PARETE/GIUGLIANO (red. cro.) – Tentato furto finito nel sangue. E’ ciò che è successo nella tarda mattinata di ieri a Giugliano.

P.O. 41enne di Mugnano è stato attinto da dei colpi di arma da fuoco nel mentre tentava di mettere a segno una rapina, appunto, nel giuglianese.

Stando ad una prima ricostruzione effettuata da carabinieri il 41enne, dopo la sparatoria, è scappato in direzione di via della Repubblica a Parete dove ha trovato rifugio in un deposito di frutta. Luogo in cui poi è stato trovato.



I sanitari del 118 lo hanno trasportato presso l’ospedale Moscati di Aversa. L’uomo non è in pericolo di vita.