Tentano di svaligiare il bar ma sono costretti alla fuga, carabinieri a caccia dei banditi

L’episodio risale a qualche notte fa.

GALLUCCIO. Hanno tentato di svaligiare un bar nel corso della notte ma, forse per l’arrivo di qualcuno, hanno desistito dai loro propositi e si sono dati alla fuga. L’episodio risale a qualche notte fa nella frazione Lauro del comune di Galluccio. Qui, i malviventi hanno forzato la serranda del locale ma, proprio quando stavano per entrare nel bar si sono visti costretti a scappare via. I carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca stanno ora svolgendo le indagini per risalire agli autori del tentato furto.