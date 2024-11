Tentano furto all’enoteca, ladri messi in fuga dal sistema dall’allarme

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Erano le due di questa notte

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Avevano già distrutto l’ingresso principale con un flex, quando l’antifurto dell’enoteca La Botte, sulla Nazionale Appia, ha iniziato inaspettatamente a suonare dando l’allarme e costringendo i banditi a scappare. Il sistema di videosorveglianza ha ripreso almeno quattro persone, che viaggiavano a bordo di due distinte automobili. Una Golf, che è scappata verso l’autostrada, e un altro veicolo, che invece ha preso via Regalone. Sul posto, insieme ai proprietari del noto caseificio di Casagiove, si sono portati i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

Quello dei furti resta purtroppo un fenomeno costante nell’intera provincia di Caserta. Pochi giorni fa, a San Nicola la Strada, lo sfogo di Andrea Carozza, titolare di Mediaworld in via Milano, che al nono furto subìto, ha detto: “Hanno vinto loro, sono stanco”.

Il commerciante, in pochissime parole, ha sintetizzato lo sconforto di tantissimi imprenditori che non sanno più come fronteggiare simili episodi che spesso mettono in ginocchio intere famiglie.