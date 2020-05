Tentano la rapina in gioielleria e feriscono la titolare al volto e ad un occhio

FRIGNANO – (Christian e Lidia de Angelis) Tentata rapina in gioielleria, balordi feriscono titolare, messi in fuga. Ieri pomeriggio intorno alle 16:30 circa due malviventi, quelli in foto che pubblichiamo, con il volto semi coperto dalle mascherine, armati di pistola sono entrati nella gioielleria MaraGioielli di Corso Europa a Frignano, tentano di portare via dei gioielli e oggetti preziosi, ma la titolare del negozio la signora Iolanda, se n’è accorta e ha cercato di fermare i due, un uomo adulto e un ventenne, che hanno reagito ferendola al volto e ad un occhio, poi le urla della vittima hanno attirato l’attenzione dei passanti i balordi allora per non essere presi sono scappati forse a bordo di uno scooter, a mani vuote.

La donna subito ha chiamato i carabinieri della locale stazione che giunti sul posto hanno soccorso la vittima e richiesto l’arrivo del 118 il cui personale medica Iolanda. I militari avviando gli accertamenti poco distante dalla gioielleria hanno rinvenuto la pistola usata dai due criminali, si tratta di una arma giocattolo molto simile a quella originale, acquisite le immagini di sorveglianza del negozio e della zona, i due sono visibili hanno le ore contate.

A rendere noto l’accaduto e a mettere in guardia gli altri commercianti della zona la stessa titolare, che ha pubblicato le foto dei due malfattori e scrive: “Pubblico queste foto per aiutare tutti commercianti che giorno dopo giorno combattono contro questi esseri ignobili . Oggi siamo stati vittima di una rapina nel nostro negozio , provocata da questi due individui . Spero che condividiate questo post affinché la popolazione ma sopratutto i Commercianti si riguardino da esseri così . Grazie mille!“.