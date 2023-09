TENTATA STRAGE. 33enne sequestra moglie e figli e minaccia di far “esplodere tutti”

GRICIGNANO DI AVERSA – Dopo una lunga trattativa, è stato un momento di distrazione a far scappare la moglie e i due figli dalle grinfie del trentatreenne residenti di via Santa Lucia, a Gricignano di Aversa, che minacciato di far esplodere con una bombola di gas la sua abitazione e tutta la palazzina.

Momenti di panico che si sono vissuti dalle prime ore di questa giornata, mercoledì.

I carabinieri si sono recati sul posto dopo la richiesta di aiuto inviatagli dai vicini di casa della famiglia i quali vedevano lanciare di tutto e in piena notte dall’abitazione.

Con una bombola di gas ha riempito l’aria di questa miscela esplosiva e poi ha minacciato di far saltare tutti in aria con un’altra bombola.

Dopo ore dall’inizio di questa situazione limite, i carabinieri sono riusciti a bloccare il soggetto, evitando conseguenze fatali per la sua famiglia e per tutti i residenti della zona. L’uomo è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e denunciato per tentata strage.