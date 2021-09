CASAPULLA – Ladri in azione lungo la Nazionale Appia a Casapulla. Ieri pomeriggio il colpo nel supermercato Decò non è riuscito: i poliziotti, allertati dai passanti, sono riusciti a fermarli e li hanno portati in Questura a Caserta. Erano in 4. Nella notte sono stati rilasciati. Durante il tentato colpo, c’è stata una colluttazione con una cassiera del supermercato, che è rimasta ferita ed è stata refertata in ospedale: per lei, esami clinici per verificarne le condizioni di salute.