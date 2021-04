Tentato furto d’auto. Agenti arrestano un casertano e i suoi complici

Sono stati inviati dalla Sala Operativa della Questura gli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni, in provincia di Roma, e della Sezione Volanti per una segnalazione di due uomini che armeggiavano su un’autovettura parcheggiata. Le descrizioni dei due hanno permesso di rintracciarli mentre stavano salendo su un furgone, dove ad attenderli c’era “l’amico”.

Fermati per un controllo sono stati identificati per S.A. 26enne nato in provincia di Caserta, con cittadinanza bosniaca, S. K. 18enne romano e S. D. 25enne entrambi con cittadinanza montenegrina e tutti con precedenti di polizia. Gli stessi sono stati trovati in possesso di arnesi ed utensili meccanici tra cui una sega elettrica portatile a batteria, diversi crick manuali ed idraulici nonché un catalizzatore auto, risultato poi essere quello sottratto alla macchina parcheggiata.

Accompagnati negli uffici del VII Distretto San Giovanni e dopo la redazione degli atti, per i tre sono scattate le manette per il reato di furto. Il veicolo è stato posto a fermo amministrativo.