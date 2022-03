CESA – Assalto lunedì sera nella zona di via Matteotti a Cesa. Due malintenzionati hanno provato a entrare nell’abitazione dalle finestre. Non sapevano probabilmente che l’abitazione era coperta da telecamere di videosorveglianza. La famiglia è rientrata inaspettatamente per i malviventi mettendo in fuga i ladri che sono stati costretti a scappare a mani vuote.