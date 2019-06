Termotetti e Nuova Ecology, c’è puzza di trastola nell’iscrizione all’albo dei gestori ambientali

PIEDIMONTE MATESE – (g.g.) Certe volte veniamo improvvisamente attraversati da dei flash. Siccome in questi giorni si sta ritornando a parlare, per tanti motivi, della Termotetti e della famiglia Imperadore e siccome, ancora oggi, nonostante un pronunciamento abbastanza chiaro del Consiglio di Stato che ha ripristinato, in pratica, l’esecutività di una determina del comune di Piedimonte con la quale si sarebbe dovuto procedere alla revoca dell’affidamento alla Nuova Ecology del servizio di raccolta dei rifiuti, il pensiero è andato ad un acronimo conosciuto da pochi: Anga.

Detto così non significa un tubo. Significa invece se ne decliniamo le iniziali: Albo nazionale gestori ambientali. Bisogna esserci iscritti perchè rappresenta una sorta di filtro, di autorità di conrollo sulle caratteristiche, sui tratti identitari, sui requisiti delle imprese che svolgono attività all’interno della filiera dei rifiuti. L’Anga è divisa per sezioni.

Quella campana pare che abbia come sede alcuni uffici della Camera di Commercio di Napoli. Ci hanno detto che la commissione è formata anche da alcuni vice prefetti e mezzi prefetti. E allora abbiamo capito tutto.

Domanda facile facile ai comuni di Piedimonte e Casagiove, dove ancora oggi Nuova Ecology, rappresentata niente popodimeno che da Alfredo Messore e considerata dal Consiglio di Stato una sorta di società prestanome della Termotetti, svolge ancora il servizio di raccolta: caro sindaco Corsale, caro sindaco Di Lorenzo, ma voi, che vivete in una sorta di disonore amministrativo, tenendo in carica ancora la Nuova Ecology, avete controllato se questa società, al tempo in cui si è iscritta ha depositato dei requisiti propri?

Avete verificato se la Nuova Ecology non abbia utilizzato quelli della Termotetti, confermando, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che tutta questa storia non è altro che il tentativo di far rimanere in auge, sotto mentite spoglie, Gino Imperadore, oggi sotto processo per la nota vicenda delle presunte mazzette ai comuni di Piedimonte e di Alvignano.

E ci dovete rispondere perchè altrimenti ve lo chiederemo ogni giorno. Perchè se i prefettini o i vice prefettini dell’Anga hanno consentito alla Nuova Ecology di iscriversi nell’albo, con i requisiti di una società definitivamente interdetta per infiltrazioni camorristiche, allora c’è qualcosa che non quadra. Anzi, c’è tanto che non quadra, perchè l’Anga dovrebbe provvedere immediatamente, per legge, alla cancellazione della Termotetti, che forse c’è stata già, ma anche alla cancellazione della Nuova Ecology che in quell’albo ci è entrata utilizzando i requisiti della definitivamente interdetta.

Aspettiamo una risposta.