CAPUA – E’ deceduto l’operaio 40enne rimasto schiacciato da una pressa mentre era impegnato nel suo lavoro allo scatolificio Grimaldi di Capua, dopo che pochi minuti fa era giunta la notizia delle condizioni gravissime dell’uomo (LEGGI QUI).

F.B., è morto per le gravi ferite riportate. L’uomo è spirato al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta. Lascia la moglie, in attesa, e un figlio piccolo. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione per ricostruire l’accaduto.