MADDALONI – Una tragedia stradale si è consumata intorno alle 2 della notte del 23 dicembre nella capitale. Carlo Vasaturo, 30enne originario di Maddaloni è morto in seguito ad un incidente stradale su via di Portonaccio . Per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo della vettura che guidava e si è schiantato contro un muro all’altezza della via Tiburtina. Inutili i soccorsi, il giovane è morto sul posto prima di poter essere trasportato in ospedale.