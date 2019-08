Terribile notizia ad AVERSA. Muore dopo una lunga malattia, padre 38enne

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Una terribile notizia ha scosso, questa mattina, l’intera comunità normanna, muore Ulderico Rosario D’Alesio, giovane padre di 38 anni. L’uomo, impiegato presso la Ce.Di. Sigma Campania spa, sposato con Giovanna Turco e padre della piccola Anna, si è spento presso l’ospedale Moscati di Aversa, dove era ricoverato, a causa di un brutto male. Il giovane ha lottato per la sopravvivenza con tutte le sue forze, ma il destino ineluttabile, se l’è portato via, lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto, come un bravo ragazzo, onesto, simpatico e gentile. I funerali si terranno oggi alle 16:30 presso la Chiesa di S. Giuseppe Operaio ad Aversa, dove chi lo amava e conosceva, gli potrà dare l’ultimo saluto.