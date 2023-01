TERRORE AD AVERSA. Pistola in faccia per rubargli l’orologio. Minacciata famiglia con bambini

Efferata rapina, verso l’ora di pranzo, in via Riverso. I due malviventi hanno aggredito l’uomo ed anche una famiglia che stava transitando in auto lungo la strada.

AVERSA Efferata rapina, verso le 12 di oggi, in via Riverso ad Aversa. Due banditi si sono avvicinati ad uomo che stava passeggiando e, puntandogli un’arma al volto, lo hanno costretto a consegnare l’orologio che aveva al polso. Alla rapina, tra l’altro, ha assistito una famiglia che, in quel momento, in auto transitava proprio lungo quella strada. Anche contro di loro (nell’automobile c’erano anche due bambini) i banditi hanno puntato l’arma.