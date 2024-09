Tiktoker casertano degli orologi di lusso nei guai per la pistola e contraffazione di lusso. Esce dai domiciliari

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

PARETE – Il tribunale del Riesame di Napoli ha accolto le richieste degli avvocati Guido Diana e Vincenzo Motti, difensori del noto tiktoker casertano Domenico Ferraro, sostituendo la misura degli arresti domiciliari con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il più classico degli obblighi di firma.

Dal suo arresto, avvenuto il 10 settembre, il 43enne, gestore del profilo @deluxurywatches, che si definiva specializzato nella lotta alla contraffazione fake degli orologi, è passato da misure cautelare sempre più lievi, partendo dal carcere, vivendo la condizione degli arresti domiciliari e per finire pochi minuti fa all’obbligo di firma.

L’uomo era stato al centro di un blitz degli agenti della Squadra Mobile di Napoli nella sua abitazione di via Vicinale Torre a Parete.

Ferraro è stato denunciato per ricettazione, riciclaggio e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.A pistola calibro 7,65; ben 56 cartucce calibro 9 e 765 unitamente a 242 mila euro e 96 orologi di lusso di varie marche per un valore di circa un milione di euro.

In un altro vano del medesimo immobile, sono stati rinvenuti numerose garanzie, scatole di società di alta gamma, apparentemente falsi, e diverse componentistiche di orologi griffati (ghiere, quadranti, etc.) risultate contraffatte ed utilizzate, presumibilmente, per la clonazione di orologi di valore.