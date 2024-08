Tossicodipendente mette ko l’equipaggio del 118 per fumare in ambulanza

Preso a cazzotti l’autista soccorritore

TRENTOLA DUCENTA – È successo ieri sera, mercoledì, alle 19:56 quando il 118 di Trentola Ducenta viene allertato stesso a Trentola in via Romaniello per malore in giovane tossicodipendente.

Tutto bene fin quando il giovane, durante il trasporto, non decide di accendersi una sigaretta nel vano sanitario. L’autista soccorritore fa notare che è assolutamente proibito usare fiamme libere in ambulanza ove è presente ossigeno gassoso infiammabile, ma l’uomo di tutta risposta ha iniziato a prendere a cazzotti il sanitario attraverso il finestrino che collega il vano guida a quello sanitario.

L’equipaggio porta a termine il soccorso al Pineta Grande e si barricano all’interno del pronto soccorso mettendosi in salvo dalla furia aggressiva del paziente.

L’autista soccorritore si è fatto refertare ed ha abbandonato il servizio.

Ne dà notizia “Nessuno tocchi Ippocrate”.