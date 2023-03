Traffico di stupefacenti a MADDALONI e in tutto il casertano: 14 ARRESTI

Hashish, cocaina, crack e marijuana. Sequestrata anche una pistola semiautomatica

MADDALONI – I carabinieri della Compagnia di Maddaloni, su delega del Procuratore distrettuale della Repubblica, all’esito di una articolata attività di indagine coordinata dalla Dda della Procura della Repubblica di Napoli, hanno dato esecuzione, nelle prime ore di oggi, ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di 14 soggetti, a carico dei quali sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A

seguito delle indagini svolte nell’arco temporale compreso tra dicembre 2018 e maggio 2020, è stata accertata l’esistenza di un’associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti operante nel territorio di Maddaloni e in diversi Comuni delle province di Caserta e Napoli. Stamattina, nel corso di una complessa attività di polizia, i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni – coadiuvati dai colleghi di Caserta, Napoli, Isernia e supportati da un velivolo del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e da 2 unità cinofile “antidroga” del Nucleo di Sarno – hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli applicativa di misure custodiali in carcere ed arresti domiciliari, con contestuale sequestro preventivo di capitali e beni, nei confronti dei 14 soggetti.

In

particolare, le indagini hanno consentito di disvelare l’esistenza di un gruppo organizzato di soggetti dediti al traffico di sostante stupefacenti del tipo hashish, cocaina, crack e marijuana. L’attività è stata, altresì, riscontrata da 11 arresti in flagranza di reato; da 13 violazioni di detenzione per uso personale di stupefacente ad altrettanti assuntori; dal sequestro di diversi quantitativi di cocaina (869 grammi), hashish (100 grammi), marijuana (1,200 grammi) e crack (361 grammi) per un totale di 2,530 kg, oltre che della somma complessiva di 12mila euro. Sequestrata anche una pistola semiautomatica calibro 6,35; 14 cartucce calibro 6,35 e 13 cartucce calibro 7,65.

Il provvedimento oggi eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.