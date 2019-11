Traffico rallentato. Chilometri di coda in autostrada

CASERTA – Sono segnalate delle code lungo l’autostrada A1. C’è una coda di 3 km tra il Bivio per la Caserta-Salerno e Caserta Nord in direzione Roma. Autostrade consiglia di uscire a Caserta Nord per chi proviene da Roma e a Caserta Sud per chi arriva da Napoli. All’origine del maxi ingorgo pare ci sia un incidente avvenuto nella zona che ricade nel territorio di Casagiove.

Rallentamenti anche tra Nola e il bivio per arrivare all’A1: due chilometri di coda, stando all’ultimo rilevamento di Autostrade. E stasera sono in programma lavori notturni (LEGGI QUI).