Bimbo di 12 anni sembra annegato. Il cuore si ferma per molti, lunghissimi secondi. Poi il miracolo

CASTEL VOLTURNO – Secondo drammatico episodio nel giro di poche ore sulle spiagge del casertano.

Dopo la notizia del 34enne spirato al Villaggio Coppola, a seguito di un malore mentre nuotava, è giunta un nuovo drammatico aggiornamento dal litorale.

Sembrava morto ad Ischitella di Castel Volturno un bambino di 12 anni.

Il piccolo è pressoché annegato mentre faceva il bagno. Forse un malore lo ha colpito in acqua. Inutili sono sembrati, In un primo momento, i soccorsi. Il cuore, nonostante le stimolazioni, è rimasto fermo per lunghissimi, tremendi secondi. Scene di disperazione, ma improvvisamente un battito e l’organo della vita ha ricominciato a funzionare, a battere. Un vero e proprio miracolo