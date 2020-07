TRAGEDIA A MONDRAGONE. Malore dopo l’ultimo bagno prima del rientro a casa. 45enne muore d’infarto sul bagnasciuga

MONDRAGONE/CERVINO – Tragedia ieri sul litorale domizio nel tratto compreso nel territorio di Mondragone. Nel pomeriggio, il 45enne Salvatore Balletta di Cervino, è deceduto dopo aver fatto un ultimo tuffo a mare prima di rientrare a casa. L’uomo era andato nella città rivierasca con due suoi amici per trascorrere qualche ora lontano dalla calura della città, quando poco prima delle 17, i tre avevano deciso di fare rientro. Salvatore, però, all’ultimo ha deciso di farsi un ultimo bagno. Quando è uscito dall’acqua per raggiungere gli altri, si è sentito male e si è accasciato a terra perdendo i sensi. Inutili i tentativi di soccorso, il giovane è deceduto per un arresto cardiaco. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il corpo di Salvatore nel reparto di medicina legale.

La famiglia, ora, attende la restituzione della salma per dare l’ultimo saluto al 45enne che si terrà nella chiesa dell’Immacolata a Cervino.