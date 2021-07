Tragedia. Auto si schianta contro palo di una recinzione, muore 19enne

TRENTOLA DUCENTA- È di tre feriti e un morto il bilancio del terribile incidente avvenuto ieri sera poco dopo le 23 in Piazza Pertini a Trentola Ducenta. Per cause ancora da chiarire un’auto, modello lancia y, sulla quale viaggiavano 4 giovani è andata a schiantarsi contro il palo di una recinzione. Tre le ambulanze giunte sul posto, purtroppo per una giovane 19enne trentolese, R.D.C, sarebbe morta sul colpo. Gli altri tre ragazzi, rimasti lievemente feriti, sono stati trasportati presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa.

Sul posto oltre le tre ambulanze anche i vigili del fuoco per estrarre i ragazzi dalle lamiere. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Aversa che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e raccolto le testimonianze.