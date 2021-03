TRAGEDIA. Commerciante trovato morto nel suo negozio

ARIENZO – (Lidia e Christian de Angelis) Trovato senza vita noto commerciante. Oggi verso l’ora di pranzo in via Cappuccini ad Arienzo, Alberto Pallotta 70enne è stato trovato esanime all’interno del suo negozio di giocattoli. I familiari hanno immediatamente chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che sono giunti sul posto, ma per lui non vi è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per accertare se si fosse trattato o meno di morte violenta, ma pare si tratti di morte per cause naturali. Sotto shock la comunità che conosceva e apprezzava l’uomo da anni.