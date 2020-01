TRAGEDIA. Donna casertana suicida sotto un treno della metro

ROMA-CASERTA – (Christian e Lidia de Angelis) Tragedia pochi minuti fa, una donna di origini casertane si lancia sui binari della metropolitana. E’ successo intorno alle ore 11 di oggi presso la stazione di Ponte Lungo. La donna per motivi ancora da chiarire si è suicidata gettandosi lungo gli affollatissimi binari della Metro A direzione Battistini. Al momento le corse sono sospese in attesa dell’arrivo del magistrato di turno.

Sul posto, allertati da alcuni viaggiatori, gli agenti della polizia di stato unitamente a due squadre dei vigili del fuoco. Secondo indiscrezioni pare che la donna abbia aspettato l’arrivo del treno per gettarsi lungo i binari, rimanendo così schiacciata dallo stesso. La scena è avvenuta sotto gli occhi attoniti di diversi testimoni, che data la velocità con cui si è svolta, non hanno avuto neanche il tempo di impedire alla donna di compiere tale gesto estremo. Intanto trapelano alcune indiscrezioni circa le origini della donna che pare sia Casertana. I validi agenti in questi minuti sono a lavoro per cercare di ricostruire le reali dinamiche dei fatti e soprattutto capire se si sia trattato di un gesto volontario o meno, raccogliendo le testimonianze e i video della sorveglianza. Intanto l’atac ha messo a disposizione diverse navette per sopperire al blocco delle corse.

La linea A frequentata da decine e decine di migliaia di persone e che collega la stazione Termini con il capolinea Anagnina è stata interrotta, dato che i binari, all’altezza della stazione Ponte Lungo, sono impegnati per ospitare i rilievi sulla donna deceduta. Rallentamenti anche sulla tratta, linea B, che collega Termini a Battistini.