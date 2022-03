TRAGEDIA in centro. Poliziotto della stradale muore improvvisamente

MADDALONI – Ieri sera un malore improvviso ha stroncato la vita del poliziotto Giuseppe D’Isa. L’uomo si trovava nella sua abitazione di via Sant’Eustachio. Aveva 58 anni e prestava servizio al distaccamento di polizia stradale di Caserta Nord. I funerali saranno celebrati domani mattina alle 10.30 nella chiesa del Corpus Domini a Maddaloni.

Ecco il ricordo di un amico: “Stamattina ho appreso la tristissima notizia e per un attimo ho rivissuto tutti i momenti trascorsi insieme…siamo nati ai Formali, ci siano arruolati nello stesso giorno, abbiano fatto il corso insieme a Vicenza, siano stati trasferiti a Palermo e abbiamo condivido la stessa camerata…per me eri un fratello non un semplice” collega-amico”….R.I.P. Peppino salutami l’altro caro fratello palermitano Gaetano….Ti voglio un mondo di bene”.