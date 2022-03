TRAGEDIA IN CITTA’. Trovata morta in casa dal marito, aveva solo 33 anni

Sul posto ambulanze, carabinieri e polizia municipale. Per la giovane donna non c’è stato nulla da fare: probabilmente è deceduta per un malore improvviso

SANTA MARIA CAPUA VETERE E’ stato il marito a trovarla morta in casa. Si chiamava Luisa Gianoglio ed aveva appena 33 anni la donna trovata morta questo pomeriggio nella casa di via Jan Palach a Santa Maria Capua Vetere. L’ipotesi, al momento, è quella del malore improvviso. Sul posto si sono subito portate due ambulanze del 118 ma i medici non hanno potuto nulla. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale.