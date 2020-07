TRAGEDIA IN MOTO. Schianto in strada, muore ragazzo di 23 anni

VILLA LITERNO – Incidente mortale nei pressi di corso Vittorio Emanuele a Villa Literno. A perdere la vita, in sella alla sua moto, Francesco Fontana, giovane 23enne figlio di un noto imprenditore del posto e nipote del presidente della locale squadra di calcio. Sembrerebbe che il giovane stava percorrendo in discesa il ponte quando si è scontrato con la sua moto con un ‘automobile. L’impatto è stato violento, Francesco e la moto sono volati giù dal ponte. Inutili i soccorsi per il giovane centauro. Sul posto i carabinieri della stazione di Casal di Principe e della stazione di Villa Literno.