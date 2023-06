TRAGEDIA. Morto 12enne investito da un’auto. “L’abbraccio della città alla famiglia”

SAN NICOLA LA STRADA – Troppo gravi le ferite riportate alla testa dal Valerio Buzzo, 12enne investito in via Leonardo da Vinci da una Lancia Y guidata da un 19enne di San Nicola, che è stato indagato inizialmente per lesioni gravissime, imputazione che ora diventerà di omicidio stradale

Nell’impatto con l’auto, il 12enne è volato sul parabrezza della vettura, sbattendo la testa violentemente e poi finendo sul selciato.

La Polizia municipale di San Nicola la Strada sta facendo ulteriori accertamenti, con il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere, per ricostruire con esattezza la dinamica. L’investimento è avvenuto ad un incrocio, e sembra che il 19enne in auto non abbia notato il 12enne in bici, non essendoci segni di frenata.

“Il drammatico incidente di qualche giorno fa a San Nicola La Strada è finito in tragedia. Il piccolo che era a bordo di una bicicletta purtroppo non ce l’ha fatta. È un dolore immenso per tutta la comunità casertana. Abbiamo pregato affinché il ragazzo riuscisse a vincere la sua battaglia e a tornare a casa dai suoi cari. È una tragedia, non ho parole. Ai genitori e a tutta la famiglia va l’abbraccio commosso mio, dell’Amministrazione e dell’intera città”.

Così il sindaco di Caserta Carlo Marino, commentando la triste notizia della morte di un bambino di 12 anni, travolto e ucciso da un’auto mentre era in bici nella vicina San Nicola La Strada.