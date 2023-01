Tragedia nel caseificio: noto commerciante si toglie la vita impiccandosi ad una trave

L’uomo ha fatto colazione e poi si è recato nello scantinato della sua abitazione, dove è ubicato anche il caseificio. Domani i funerali del 59enne. Comunità sotto choc.

SAN FELICE A CANCELLO Si è tolto la vita nello scantinato della sua abitazione che ospita anche il caseificio Martone, dove lavorava ormai da anni. Una vera e propria tragedia si è consumata stamattina nella frazione di Polvica, tra i Comuni di San Felice a Cancello e Nola. Il 59enne Antonio Passariello, subito dopo aver fatto colazione, si è allontanato. E’ andato giù in cantina e si è tolto la vita, impiccandosi con una corda legata ad una trave. Quando i familiari si sono accorti di quanto accaduto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo però, per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Passariello lascia la moglie, i figlie la sorella. I suoi funerali si terranno domani alle 15 nellaa Polvica di Nola.