TRAGEDIA SFIORATA A NAPOLI. GUARDA I VIDEO della mega voragine che ha aperto la strada e inghiottito due auto

NAPOLI – Tragedia sfiorata all’alba, nel quartiere Vomero di Napoli, dove due vetture, una parcheggiata e un’altra in transito, sono state inghiottite da una voragine che si aperta nella zona di san Martino, precisamente al civico 63 di in via Morghen.

Gli uomini della sede Vomero dei vigili del fuoco sono accorsi una manciata di minuti prima delle 5 di stamane, 21 febbraio. Subito dopo è intervenuta un’altra squadra. La strada limitrofa, via Solimena, appena qualche giorno fa era già stata interessata da un intervento di Vigili del Fuoco e Genio Civile: infiltrazioni d’acqua avevano messo a serio rischio la stabilità di un edificio tanto da richiedere lo sgombero di 12 famiglie.

Un ferito è in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Il piano terra dell’edificio improvvisamente è stato inondato dalle acque per probabile rottura delle condutture, con gli inquilini che sono saliti tutti verso i piani alti del palazzo per mettersi in salvo.

L’Agenzia Ansa segnala che gli occupanti delle auto non hanno riportato gravi conseguenze. Sono stati messi in salvo da due militari dell’Esercito, impegnati in zona per il servizio “Strade sicure”. I militari che erano poco distanti si sono calati nella voragine ed hanno aperto le porte dell’auto consentendo ai malcapitati di uscire e poi di risalire.

La voragine, secondo quanto si è appreso, si è aperta intorno alle cinque di stamattina. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con polizia locale, i vigili del fuoco, 118 e protezione civile. Secondo le prime notizie solo lievi ferite e un grosso spavento per i passeggeri della vettura in transito, che sono riusciti a uscire autonomamente dall’auto. La zona è stata transennata.