TRAGEDIA SULLA STATALE. Motociclista in gravi condizioni, l’amico è morto

VILLA LITERNO – C’era un’altra persona assieme al motociclista protagonista nelle scorse ore sulla Nola-Villa Literno, in un tratto di strada ricadente nel comune casertano.

Due giovani in sella ad una moto di media cilindrata si sono schiantati contro il guardrail, dopo che l’uomo alla guida del mezzo ha perso il controllo delle due ruote per cause ancora da accertare.

Il conducente è stato ricoverato in grave condizioni all’ospedale, mentre il passeggero dietro di lui è deceduto in seguito allo schianto, dopo essere stato sbalzato dalla moto.