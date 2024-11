TRAGEDIA. Lite tra ragazzi: sparano e uccidono giovane calciatore 19enne

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Nella scorsa notte a San Sebastiano al Vesuvio è morto Santo Romano, portiere del Micri, club di Eccellenza Campana. Il giovane, diciannovenne, è stato colpito da un proiettile al petto. La sparatoria pare sia avvenuta dopo una lite fra coetanei.

Il giovane sarebbe arrivato ancora in vita all’Ospedale del Mare, tuttavia è deceduto dopo sole poche ore a causa delle condizioni gravissime in cui versava. Nella sparatoria pare sia stato colpito anche un altro giovane, ferito al gomito e compagno di squadra di Romano.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione operativa di Torre del Greco.

Domani, domenica 3 novembre, il Micri avrebbe dovuto affrontare l’Albanova, squadra di Casal di Principe, in campionato.

La partita è stata rinviata a data da destinarsi: “A.S.D. Albanova Calcio intende esprimere vicinanza e cordoglio verso la società A.S.D. Micri Calcio, in queste ore di profondo dolore per la scomparsa prematura di un loro tesserato. Di conseguenza all’immane tragedia, la gara Albanova-Micri, in programma domani alle 14:30, è rinviata a data da destinarsi“.