PIEDIMONTE MATESE – È in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, il cappellano dell’ospedale di Piedimonte Matese, Michal Waldemar Swiderek, 40 anni, meglio conosciuto come don Eusebio, riferimento religioso dei pazienti del citato nosocmio. Il cappellano sarebbe caduto da un muretto alto circa un metro e mezzo nella sua residenza della casa canonica di San Michele, ad Alife. Avrebbe riportato numerose fratture il che lascerebbe pensare che la caduta sia avvenuta da una altezza superiore.